Oda TV çetesi dağılıyor mu?

Skandal haberleriyle adeta Türkiye'nin kuyusunu kazan sözde medya organı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Medya Radar'ın haberine göre; Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu OdaTV haber sitesinde iki üst düzey ayrılığın gündemde olduğu öğrenildi.



Haber sitesinde 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Barış Terkoğlu'nun ayrılık kararı aldıkları belirtiliyor.



Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun ayrılık kararının altında yaşanan görüş ayrılıklarının yattığı, iki ismin yanısıra bazı yazar ve editörlerin de haber sitesinden ayrılma kararı aldıkları iddia edildi.



MİT MENSUPLARINI İFŞA ETMİŞLERDİ!



Bir çok kez skandallarla gündeme gelen yayın organı son olarak Libya'da şehit olan MİT mensuplarımızın isim ve soyisimlerini deşifre etmişti. Pehlivan ve Terkoğlu haklarında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok kez dava açılmış, bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi.





