MSB duyurdu: 3 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.