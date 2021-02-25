MSB duyurdu: 3 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.