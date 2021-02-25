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Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 14:42
Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Fezlekeye itirazda bulunmuştu

MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği belirlenen CHP'li Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulunmuştu.

İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının bu talebini reddetti.

Usul ve yasalara uygun

Berberoğlu'nun avukatları mahkemenin ret kararına itiraz etti ve bir üst mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının yeniden fezleke düzenlenmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara yapılan itirazı reddetti. Mahkeme kararında, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın usul ve yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Can Dündar

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