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Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 20:16
Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

ibya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, teknokrat isimlerden oluşan yeni hükümet listesini güvenoyu için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine sunduklarını açıkladı.

Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Dibeybe, "Yeni hükümet listesi teklifini Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanlığına bu sabah sunduk. Libya hükümeti, teknokrat isimlerden oluşuyor ve Libya'nın tüm renkleri, aşiretleri ve bölgelerini temsil ediyor." dedi. Başbakan, kabinede yer alan isimleri ise açıklamadı.
Abdulhamid Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), Tobruk Temsilciler Meclisi (TM), Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişarelerde bulunduklarını, bu süreçte görüştükleri milletvekillerinin hükümete güvenoyu vereceklerinden emin olduğunu aktardı.

Hükümetteki bakanların seçimi için kendilerine 3 bin kadar öz geçmiş ulaştığını, bunlardan 2 bin 300'ünü gözden geçirdiklerini söyleyen Dibeybe, "Libya halkı yaşamsal krizler yaşıyor ve bizler bu sorunları gidermek için çalışıyoruz. Hükümet kurulduktan sonra halkın lehine cesur kararlar alacağız." dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ AYRICALIKLI!

Dibeybe, AA muhabirinin Türkiye ile ilişkilere yönelik sorusu üzerine, "Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı olacak. Türkiye ekonomik ortağımız ve biz bu ortaklığı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasını hatırlatan Dibeybe, "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek." diye konuştu.

Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM'nin yol haritasına göre, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması gerekiyordu.

Hükümet listesi şimdi önüne gelen TM'nin de aynı şekilde 21 gün içinde, yani en geç 19 Mart'a kadar tüm hükümeti mecliste tek seferde güvenoyuna tabi tutması şartı koşuluyor.

BM'nin yol haritası, benzer süreçlerde olduğu gibi TM içindeki çekişmelerden ötürü kabine listelerinin güvenoyu alamaması ihtimaline karşı hükümetin son olarak LSDF'de görüşülmesini öngörüyor.

Yol haritasına göre, hükümetin güvenoyu almasının ardından yeni Başbakan'ın kabinesi, Başkanlık Konseyi ve Başkan'ın yetkileri başlıyor ve öncelikli görevleri de ülkeyi seçimlere götürmek olarak öngörülüyor.

Libya

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