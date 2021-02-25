USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

Cüceloğlu'nun ölümünde dikkat çeken 13.30 detayı!

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, aort damarının yırtılması sonucu 83 yaşında hayata gözlerini kapamıştı. Doğan Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği anlaşıldı.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 16:15
Cüceloğlu'nun ölümünde dikkat çeken 13.30 detayı!

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulmuş, ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli savcı ile birlikte adli tabip olay yerinde inceleme yapmış, Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı. Bu kapsamda, 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

DOSYAYA SUNULDU

Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu. Doğan Cüceloğlu'nun üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.

Beşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı