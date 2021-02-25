Bingöl'de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği derinliğin 6,96 kilometre olduğu duyuruldu.



Kandilli'den yapılan açıklamaya göre ise, depremin merkez üssü Muş'un Varto ilçesi olduğu belirtilirken büyüklük 4,2 olarak bildirildi.