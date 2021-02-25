Bakan Elvan'dan 'Ekonomik reform' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı son dakika açıklamasında "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" ifadelerini kullandı.