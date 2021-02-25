Altun'dan Ermenistan açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bri açıklama yaptı.



"DARBE GİRİŞİMİNİ KESİN OLARAK KINIYORUZ"



İletişim Başkanı Altun açıklamasında, "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Altun, "Her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır." dedi.