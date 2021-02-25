USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

ABD'deki koronavirüs tablosunda son durum

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 247 artarak, 505 bin 945'e çıktı.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 17:10
ABD'deki koronavirüs tablosunda son durum

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 74 bin 803 artışla 28 milyon 336 bin 782'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 247 artarak, 505 bin 945'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 978 bin 292, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 518 bin 577 olarak kaydedildi.

- En fazla vaka ve ölüm California'da

Johns Hopkins'e göre, California 3 milyon 549 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 624 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 885 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 bağlantılı 50 bin 972 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 156 ile New York ve 42 bin 831 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 46 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 324 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 88 milyon 669 bini, aşı yaptıranların ise 66 milyon 464 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 45 milyon 237 binden fazla kişiye ilk doz, 20 milyon 607 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

HindistanBrezilya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı