USD (Alış - Satış) : 7,03 - 7,04 EURO (Alış - Satış) : 8,54 - 8,56

Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:57
Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.

TUMA ÇELİK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Tuma Çelik, mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesi üzerine salona izleyici alınmadı. D.K'nın mahkemede olayı anlatması üzerine Çelik hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmaların ardından dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, D.K'nın avukatının tutuklama talebini reddederek duruşmayı erteledi.

KADEM: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dernekte çalışan D.K'nın,31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini kaydederek, iddianın ardından HDP'den istifa eden Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığını ve Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendiğini ifade etti. Davanın ilk duruşmasında taraflar ile tanıklardan bir kısmının beyanlarının alındığını anlatan Yanık, duruşmanın 12 Mart'a ertelendiğini kaydetti. Yanık, 'Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanması başlanan Tuma Çelik hakkında adaletin hak ettiği cezayı vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz' diye konuştu.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı