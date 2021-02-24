TBMM'den AYM'ye 'Berberoğlu' yazısı!

AYM Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı vererek, yeniden yargılama talep etti. Ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. AYM, Berberoğlu'nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu kez Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Mahkemenin 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı 11 Şubat'ta Genel Kurul'un bilgisine sunulurken Berberoğlu, yeniden milletvekili olmaya hak kazandı. Öte yandan AYM, Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararın örneğini bilgi amacıyla TBMM Başkanlığı'na da gönderdi.



MECLİS'TEN AYM'YE YAZI



TBMM Başkanlığı da bu yazıya karşı AYM'ye, 'tavzih ve maddi hatanın düzeltilmesi' talebiyle yazı gönderdi. Yazıda, TBMM Başkanlığına gönderilen Enis Berberoğlu kararının incelendiği belirtildi. Kararda, 'Kararın bir örneğinin bilgi için ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmesi' ibaresine yer verildiği hatırlatıldı. Kararda yer alan, 'Anayasa Mahkemesi'nin Kadri Enis Berberoğlu kararı ve kararda tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgileri olduğu ölçüde başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir' cümlesi ile kastedilen hususun ne olduğu ve Resmi Gazete'de yayımlanmakta olan kararın bilgi için TBMM'ye ayrıca gönderilmesinin sebebinin anlaşılamadığı vurgulandı.



TAVZİH VE DÜZELTME TALEBİ



Kararın TBMM'ye gönderilmesi ile hangi somut neticenin elde edilmek istendiği ve bununla TBMM'den beklenilenin ne olduğuna açıklık getirilerek kararın tavzih edilmesi istendi. TBMM ayrıca, kararın hüküm kısmında yer alan 'Türkiye Büyük Millet Meclisi' ibaresinin çıkarılarak maddi hatanın düzeltilmesini talep etti.



ŞENTOP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM kararının ardından yaptığı açıklamada, AYM'nin kararında 'siyasi bildiri' denebilecek bölüm olduğunu belirterek, "AYM hüküm kısmında TBMM'ye 'şunu yapmalıdır' gibi bir karar vermiş değil. Kararın muhatabı TBMM değil. Burada AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, 'hep beraber bu işe sahip çıkalım' gibi bildiri yapıyor. Bu AYM'nin görev ve yetkileri arasında yok, bilhassa TBMM'ye tembihte bulunması nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır. AYM'ye bir yazı göndereceğiz. AYM kararıyla ilgili tavzih, maddi hata düzeltilmesini talep edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.