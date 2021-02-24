Slovenya Başbakanı skandal paylaşım!

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içeren bir paylaşımı retweet etti. Yapılan paylaşımda, "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri yer alırken Slovenya İslam Birliği skandal ifadeleri kınadı.
Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Başbakan Jansa, 'Komünist Manifesto' kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter'dan yapılan paylaşımda 'Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır.' ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu.SLOVENYA DİYANETİ SKANDALI KINADI!