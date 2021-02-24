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O aşıya onay verildi!

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve can alan koronavirüs salgınında en büyük silahımız olan aşılarla ilgili gelişmeler devam ediyor. Dünya genelinde uygulanmaya başlanan aşılara bir yenisi eklenecek. Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının onay alma aşamasına geldiği bildirildi.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:38
O aşıya onay verildi!

Reuters ve AP gibi dünya çapında haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği habere göre ABD'li Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı onay almaya hazır.

ABD'nin ilaç ve aşı konusunda en yetkili kurumu olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Johnson & Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı için karar aşamasına gelindiğini ve aşının acil kullanım onayı almasının an meselesi olduğunu bildirdi.

Şu anda dünya çapında uygulanan diğer koronavirüs aşılarından farklı olarak tek doz uygulanacak olan aşının orta ve ağır düzeydeki Kovid-19 enfeksiyonuna karşı etkinlik oranının %66 olarak tasdik edildiği ve yan etki anlamında güvenlik testlerinden geçtiği ifade edildi.

FDA onayı bekleyen Johnson & Johnson aşısı, şimdiye kadar üretilen ilk 'tek dozlu' aşı olma özelliğini taşıyor. İlaç şirketi Janssen, geliştirdiği tek dozluk bu aşının, orta ve ağır şiddetteki koronavirüs vakalarını yüzde 66 oranında önlediğini açıkladı.

JOHNSON & JOHNSON AŞISI HAKKINDA

44 bin gönüllünün katılımıyla yapılan faz 3 çalışmasının sonuçları oldukça umut vericiydi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson aşısının ağır vakaları önlemede etkili olduğunun altı çizildi.

Çalışmalara göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve Kovid-19 ölümlerini yüzde 100 oranında engelliyor.

Aşının genel etkinliği yüzde 66 olarak açıklansa da çalışmalar bu etkinlik oranının ABD'de yüzde 72 olduğunu söylüyor. Öte yandan yapılan araştırmalara göre bu aşı, Güney Afrika varyantına karşı da yüzde 85 oranında koruyuculuğa sahip.

Johnson & Johnson aşısı ile ilgili önemli bir bilgi de; yapılan denemelerde kimsenin hastaneye kaldırılmaması. Deneme katılımcılarının yaklaşık üçte biri 60 yaşın üzerindeydi ve sonuçlar onların genç gruplar kadar iyi korunduğunu gösterdi.

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