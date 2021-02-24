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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli Ankara'da yakalandı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Irak Musul'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

EZİDİ KIZ ÇOCUĞUYLA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O, titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı. S.O ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

SÖZDE SUBAY

DEAŞ'ın sözde sorumlularından S.O'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

EZİDİ KIZ ÇOCUĞU GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kız Çocuğu

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