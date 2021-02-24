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Kukla da kuklacı da hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rektör atamasını bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi’ni 2. Gezi arayışının merkez üssüne dönüştürmeye çalışan provokatörlere karşı harekete geçildi. Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş yapan, kamu malına zarar veren, Müslümanların kıblesi Kâbe’yi dahi hedef alan provokatörler hakkında Rektör Prof.Dr. Melih Bulu imzasıyla disiplin soruşturması başlatıldı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:32
Kukla da kuklacı da hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek marjinal sol örgütlerle birlikte Gezi benzeri bir kalkışma çıkarmaya çalışan Boğaziçili provokatörlere karşı harekete geçildiği bildirildi. Bilim ve eğitimle uğraşmak yerine provokasyonu tercih eden öğrenci görünümlü militanlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nin, eylemleri organize ettiği, öğrencileri kışkırttığı belirlenen öğretim üyesi görünümündeki asıl provokatörlerle ilgili de dosya hazırladığı, yakın zamanda soruşturma başlatacağı öğrenildi.

Öğrenci onuruna yakışmayan hareketten soruşturma
Atama bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ni terörize etmeye çalışan öğrenci görünümlü provokatörler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu imzasıyla başlatılan soruşturma, aralarında rektörlük binasının 3 kapısını kapatarak üniversite personelini içerde mahsur bırakan ve Müslümanların kıblesi Kâbe'ye hakaret edenlerin de olduğu 50 öğrenciyi kapsıyor. Öğrenci görünümlü militanlar hakkındaki soruşturma, “Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenci sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılanları” kapsayan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca açıldı. Üniversite Hukuk Müşavirliği de eylemleri organize eden, öğrencileri kışkırttığı belirlenen öğretim üyesi görünümündeki asıl provokatörlerle ilgili dosya hazırladığı, yakın zamanda soruşturma başlatacağı ifade ediliyor.

Önce savcılık sonra rektörlük
Boğaziçi Üniversitesi tarafından haklarında disiplin soruşturması açılan öğrenci görünümlü militanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alınan öğrenciler, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından” gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmışlardı.

Personele korku saldılar
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Koruma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda ise disiplin soruşturması açılan öğrencilerin katıldığı eylemler için şu ifadeler kullanıldı: “Abluka boyunca Rektörlükte bulunan personel bina içerisinde mahsur kalmıştır. Rektörlük personel giriş kapısının camına vurmak suretiyle personele korku salmak istenmiştir. Rektörlük makam aracının önü bariyerlerle kapatılarak lastiğinin havası indirilmiştir.”

Recep Tayyip Erdoğan

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