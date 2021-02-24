Halk TV'de İBB kıyımı sürüyor

Halk TV’den kovulan gazeteciler, sosyal medya platformu Clubhouse’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.



Gazeteciler, İBB talimatıyla haber başlıklarının değiştirildiğini, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini, dinlendiklerini, Olay TV ve CHP'li Bakırköy Belediyesi hakkında haber yaptıkları için görevlerine son verildiğini ifade etti.







Halk TV'de çalışan gazeteci İrem Yıldırım, Twitter hesabından mesai arkadaşlarının neden işten çıkarıldığını sorduğu için kanal yönetimi talimatıyla işten kovulduğunu açıkladı.





