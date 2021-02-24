FETÖ’cü astsubaylara ceza yağdı!

Ankesörlü telefonla örgüt imamları ile haberleştikleri tespit edilen Kaş Hava Radar Komutanlığı'nda astsubay olarak görev sanıklar F. T., H. B. ve B. V. 2 yıl önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasında F.T., H.B., B.V. 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 3 FETÖ'cü astsubayın yargılama aşamasında 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiklerin kaydedildi.



