Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ’cü astsubaylara ceza yağdı.
Ankesörlü telefonla örgüt imamları ile haberleştikleri tespit edilen Kaş Hava Radar Komutanlığı'nda astsubay olarak görev sanıklar F. T., H. B. ve B. V. 2 yıl önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasında F.T., H.B., B.V. 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 3 FETÖ'cü astsubayın yargılama aşamasında 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiklerin kaydedildi.