Eda Ece'den korkutan haber!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı.



3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI



Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.



EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI



Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.