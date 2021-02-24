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CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu!

Muğla’nın CHP’li Milas Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir belediye çalışanının evinden uyuşturucu madde çıkması dikkat çekti

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:49
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu!

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ardından Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alınan bilgi sonrası şahıslar ile ilgili titiz bir çalışma başlatıldı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

BELEDİYE ÇALIŞANININ EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Operasyon kapsamında belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlendi. Operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.

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