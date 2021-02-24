Başkan Erdoğan'ı duygulandıran karşılama!

AK Parti İstanbul İl Kongresi, şarkılar eşliğinde başladı. Görme engelli bir genç kız, sahneye çıkarak 'Beraber Yürüdük' şarkısını seslendirdi.



Bu sırada kürsüde olan AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç kızla birlikte 'Beraber Yürüdük' şarkısını söyledi.







GÖRME ENGELLİ TUANA ŞAHİN'DEN AK PARTİ İL KONGRESİNDE 'BANA HER ŞEY SENİ HATIRLATIYOR' ŞARKISI



AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.