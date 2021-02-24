Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! Dünyada ilk ve tek!

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.



Başkan Erdoğan'ın hitabından sonra günün anısına Bayram Şenocak tarafından Başkan Erdoğan'a hediye takdimi gerçekleşti. Başkan Erdoğan'a ahşabın dağlama yöntemiyle yazıldığı ve tasarımı sanatçısı Münir Erbörü tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim hediye edildi.



Eser, bu teknikle yazılan dünyadaki il ve tek örnek Kur'an-ı Kerim olarak kayda geçti.







ESERİN ÖZELLİĞİ NE?



Bu teknikle yazılan dünyadaki il ve tek örnek Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşmaktadır.



Ciltler 3 mm. Huş ağacına yazılmıştır. Yakma tekniğinde harflerin okunaklı olması için bu ağaç tercih edildi.



Yapraklar önlü arkalı yazıldı. Kenarları deri kaplıdır.



Her cilt 4,5 cm kalınlığındadır. Arka kapak tamamen deri kaplı olarak tasarlanmıştır.



Eserin korunması için alt kısma bir dolap mevcuttur.



Üst kısmına yapılan camekan içine Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir.



Eser 27 ayda ahşap yakım sanatçısı Münir Erbörü tarafından tamamlanmıştır.