Bakan Koca'dan bedava aşı iddiasına yanıt!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



Bakan Koca, Çin'in parasız sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin konuştu. Bakan Koca, "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konuya ilişkin vatandaşın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunuyor olacağım" dedi.



Bakan Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının ihlâl edildiği yolundaki bir soruya şu yanıtı verdi:



"Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum."