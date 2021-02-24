Altun'dan sert tepki: Yeter artık!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.