ABD'den Suriye'de sinsi plan! Bu hamle gerilimi daha da artıracak

ABD'nin Suriye'nin Ayn Divar bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile üs kuracağı iddiası bölgede gerilimi artırdı. Irak - Suriye - Türkiye üçgenininin bağlantı noktasında bulunan bölgede Ruslar ve Rejim güçlerinin de bulunduğu biliniyor. Ayn Divar Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesini tamamlaması ve olası Sincar Harekatı planı açısından kritik öneme sahip. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'Böyle bir yerde üs kurarsa, Türkiye'nin yapacağı olası harekatlarla ilgili bir blokaj oluşturacak orası. Tam suyun başını tutmak derler ya, suyun başı orası işte.' dedi. Değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise, 'Tamamlanmayan Barış Pınarı Harekatı bölgesini korumak için, Türkiye'nin o bölgeye harekat yapmasını engellemek için yapılan bir girişim bu. Gerilim arttı, bu hamle ile daha da artar' ifadelerini kullandı. İşte Pekin ve Ağar'ın Suriye'deki kritik denklem ile ilgili sabah.com.tr'ye yaptıkları özel açıklamalar...



'ABD, YPG İLE SURİYE'DE ÜS KURACAK' İDDİASI



ABD yeni başkan Joe Biden'ın göreve gelmesi sonrası Suriye'de hareketliliği hızla artırdı. Trump'a göre Rusya ile daha sert bir mücadeleye girişmesi, Suriye'deki varığını artırmasına kesin gözü ile bakılan Biden'ın göreve gelmesi sonrası YPG/PKK'ya desteğin artması da bekleniyordu.



Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK ile Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Ayn Divar bölgesinde üs kuracağı öne sürüldü.



Gara'da PKK'nın 13 sivili katletmesinin ardından tepki çeken bir açıklama yapan ABD'nin adının saldırıdan hemen sonra bu kez de YPG/PKK terör örgütü ile üs kurma çalışması ile anılması tepkileri daha da artırdı.





UZMAN İSİMLERDEN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER



Suriye'deki sıcak gelişme sonrası, kritik bölgedeki kirli ittifakın olası etkileri, bölgenin önemi, bundan sonra atılabilecek adımlar, Rusya'nın ve Türkiye'nin tavrı gibi merak edilen soruları Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'e sorduk.



İki isim de bölgedeki sıcak gelişmeleri çarpıcı ifadeler ile değerlendirdi.



ABDULLAH AĞAR: SÜRÜNCEMEDE BİR SÜREÇ



Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 'ABD-YPG ile Suriye'de üs kuruyor' iddiasını şu ifadeler ile değerlendirdi:



ABD'lilerin çok ciddi bir silah yükü ile Suriye'ye geri girdiklerini görüyoruz. Bir üs kurma meselesini Rejim iddia etti ama ABD'liler reddetti. Koalisyon Sözcüsü, 'Hayır biz üs kurmayacağız' dedi. Çok ilginç bir şekilde arkadaşlarım görüntü attılar, 'üs kuruldu' denilen yerde Rus devriyesi helikopterleri ile görüldü. Cizre tarafından çekilmiş görüntüleri var. O açıdan bakıldığında sürüncemede olan bir süreç bu.



'ABD'nin Suriye'deki varlığı ve etkisini artırmaya çalıştığını görüyoruz.' diyen Abdullah Ağar, 'Ayn Divar üssü ile ilgili bir şekilenme yok. Konvoylar görülüyor, devriye atıyorlar. Ruslarda da oynamalar var. Rus ve ABD üslenme noktalarında da bir oynama var. Bunu takip ediyorum ama anlamlandırmak önemli.' ifadelerini kullandı.



'SUYUN BAŞINI TUTMAK DERLER YA İŞTE SUYUN BAŞI ORASI'



Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, üs kurulacağı iddia edilen Ayn Divar bölgesinin Türkiye'nin olası Sincar Harekatı için de önemli bir nokta olduğunu belirterek şöyle konuştu:



Böyle bir yerde üs kurarsa, orası Türkiye'nin yapacağı olası harekatlarla ilgili bir blokaj oluşturacak. 'Tam suyun başını tutmak' derler ya, suyun başı orası işte. Dicle'nin başını tutuyor. Dicle'nin Türkiye'den çıkıp Irak ve Suriye sınırını oluşturduğu yer orası.



'ABD'LİLERİN ÇEKİLMEDİKLERİ YER İŞTE TAM DA BURASI'



Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:



O bölge Rusların bölgesi, Rejim de giriyor. ABD, Derik Malikiye bölgesinden de çıkmadılar. 'Petrol bölgelerini Rejime kaptırmayacağız' gerekçesi ile çıkmadılar. Barış Pınarı Harekatı sonrası Ruslar ve ABD'liler ile mutabakat yaptık. ABD'lilerin 30 KM aşağı çekilmesi gerekiyordu. Çekilmedikleri yer işte orası. Ruslar da mutabakata uymadı. ABD'liler de uymadı.



'ABD ŞİMDİLİK YALANLIYOR'



Ağar, ABD'nin 60 araçlık konvoyunun Rusya ile sahada yaşanan gerilimlerle ilişkili olduğunu ifade etti, üstünlük çekişmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.



Ağar, şöyle konuştu:



60 araçlık bir konvoy girdi. Rusların kullandığı BTR-82'leri ABD özel kuvvetlerinin kullandığı araçları dövmüştü. ABD şimdi buna önlem aldı, hızlı muharebe araçlarını getirdiler. Yollarda birbirlerine sürttükleri zaman zarar görmemek için.



ABD, üs konusunu şu an için yalanlıyor. Bugün yalanlar, yarın yapar orası başka. Ama şu an bu durumu yalanlıyor.



'BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNİN TAMAMLANMASI SİNCAR İLE İLGİLİ SON DERECE ÖNEMLİ BİR HAMLE OLUR'



Ağar, bölgenin olası Sincar Harekatı için de önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:



Şimdi bizim iki büyük sorunumuz var. Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması. Çünkü PKK ile Kürt Sosyolojisi alanının bağını koparamıyoruz. Barış Pınarı'nın amacı Kürt Sosyolojisi ile PKK'nın bağını koparmaktı. Şimdi bir de Sincar meselemiz çıktı. Sincar'a en iyi yaklaşma istikameti neresi, işte tam burası. Bu iki meselemiz ile ilgili son derece önemli bir hamle olur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği Barış Pınarı Harekatı'nın alanının tamamlanması ve Sincar ile ilgili son derece önemli bir hamle olur. Mesele Sincar'a erişmek değil. Mesele Sincar ile Türkiye arasında kalan istikrarsız toprakları istikrara kavuşmasını sağlamak. Bu anlamda Derik - Malikiye bölgesi son derece önem taşıyor.



'DENKLEMİ ARTIK SADECE IRAK YA DA SADECE SURİYE OLARAK KURMUYORUZ'



Ağar sözlerini şöyle sonlandırdı:



Bu bölgedeki üs kurma olası operasyonlarımızı baskılamaya yönelik olabilir. Biz artık denklemi sadece Irak ya da sadece Suriye olarak kurmuyoruz. Irak ve Suriye olarak kuruyoruz.



İSMAİL HAKKI PEKİN: ORANIN ÖNEMİ ŞU...



Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Bizim Cizre'nin karşısında, Cizre'ye birkaç kilometre mesafede bir yer. Oranın önemi şu; Ruslar ile ABD'liler arasında çatışma var. Rusların Kamışlı'ya girmesini engelliyorlar. O kamışlı'nın ağzında bir yer.



'ABD BUNU İSTEMİYOR'



Pekin, Türkiye'nin Türkmen ve Sünni Arap bölgesinde etkin olmasından rahatsız olduğunu ifade etti.



Pekin, bölgenin önemine dair sözlerini şöyle sürdürdü:



İkincisi Dicle üzerinde Irak'ta Feyz Habur Kapısı var. O kapı, bu kapıyı kontrol ediyor. O kapıdan ABD'lilerin TIR'ları geçiyor. Sadece oradan değil, ama oradan da çok sayıda geçiyor. Hem o köprüyü hem de medet yolunu kontrol edecekler. Türkiye'nin Ovacık'tan kapı açmasını engelliyorlar. Türkiye Ovacık'tan kapı açar ise Telafer üzerinden Musul'a gidiyor.Hem Türkmenler hem de Sünni Araplar üzerinde Türkiye'nin etkisi oluyor. ABD bunu istemiyor. Türkiye'nin Ayn İsa bölgesinde falan YPG/PKK'ya yoğun bombardımanı var. Haseke bölgesindeki YPG'li teröristleri geri atmak için... YPG/PKK orada hendek falan kazmaya başlamıştı. Türkiye'nin taarruzları ve oraya yapılacak muhtemel taarruzları engellemeye yönelik çabaları var. Türkiye'yi taarruzlardan caydırmak gibi bir amaçları olabilir.



'BİZ BİR HAREKAT YAPARSAK...'



Gündemdeki Sincar Harekatı'na değinen Pekin, bölgede olası bir ABD üssünün hazırlıkları da etkileyeceğini vurguladı, şöyle konuştu:



Türkiye'nin olası Sincar Harekatı'na olumsuz etkisi olur. Biz bir harekat yaparsak Rasulayn üzerinden olacak ya da Irak üzerinden Sincar'a olacak. Olası harekat hazırlıklarını da bozar. ABD'lilerin orada üssünün olması, aynı zamanda 'koalisyon üssü' diyorlar. Türkiye için caydırıcı etkisi var. YPG'ye 'korkmayın, biz sizin arkanızdayız' mesajı veriyorlar.



'TÜRKİYE'NİN O BÖLGEYE HAREKAT OLASI HAREKATINI ENGELLEMEK İÇİN YAPILAN BİR GİRİŞİM'



Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



Türkiye Kuzey Irak'ta 30-35 kilometre bir tampon bölge elde etmek üzere, bitiriyor orayı. Suriye'de aynı şeyi yapıyor, 300 kilometre falan bir yer kaldı. Tamamlanmayan Barış Pınarı Harekatı bölgesini korumak için, Türkiye'nin o bölgeye harekat yapmasını engellemek için yapılan bir girişim bu.



RUSYA'NIN HAMLESİ NE OLUR?



Pekin, bölgede ABD'nin yanı sıra Rusya'nın da olduğunu ifade etti. Pekin, şunları söyledi:



Ruslarda onun yanına bir üs kurarlar. O bölgede Hasake'de onlar da var. Onlar da oraya bir üs kurarlar, birbirlerine saldırmazlar. Ruslar son YPG ile faaliyetler sonrası bazı yerleri kapattılar. Halep tarafına falan girişi kapattılar. ABD'liler de onların Ayn İsa, Kamışlı bölgesine girmesini engelliyorlar.



'GERİLİM DAHA DA ARTAR'



Pekin'in konuya ilişkin son ifadeleri şöyle:



Bir üs değil ama orada bir nokta tesis ederler. O noktanın görevi, Rusya, Rejim güçleri ve Türkiye'yi oraya müdahale etmekten caydırmak olur.



Gerilim bölgede artmış durumda. Bu hamle gerilimi daha da artıracak.

