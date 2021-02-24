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AB'nin HDP açıklamasına İbrahim Kalın'dan tepki!

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilciliğinden HDP'ye yönelik operasyonları hazmedemeyen Avrupa Birliği'ne tepki, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Siyaset / 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:28
AB'nin HDP açıklamasına İbrahim Kalın'dan tepki!

HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından endişelenen ve Türkiye'nin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği yönünde açıklama yapan Avrupa Birliği'ne tepki, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın'dan tepki

Twitter'dan açıklama yapan Kalın, 'Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden, AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya mı sokar?' diye sorarak tepki gösterdi.

AB'nin açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik artan baskıdan bahsettiği mesajında şu ifadeler yer almıştı:

'AB HDP ve üyelerine yönelik süregelen baskılardan derin endişe duymaktadır. Son dönemde tutuklamalar ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması uygulamalarıyla siyasi yargılama görünümü veren hukuki süreçler ve TBMM üyelerinin parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimleri olduğunu görüyoruz. Tüm bu gelişmeler, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmaması ve yüzlerce yerel politikacı, seçilmiş yetkili ve HDP üyelerinin terörle bağlantılı suçlar nedeniyle gözaltına alınması sonrasında yaşanıyor.'

Stano, herhangi bir suç ve kusurlu davranış iddiasının hukuki süreçlerle kanıtlanması ve masumiyet karinesinin teminat altına alınması gerektiğini kaydederek, Avrupa Konseyi'nin uzun yıllardır üyesi ve AB üye adayı olan Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik sistemi teminat altına almak zorunda olduğunu dile getirdi.

Selahattin Demirtaş

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