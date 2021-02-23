Ünlü golfçü trafik kazası geçirdi!

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndüğü belirtildi.



Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.







KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Menajeri Mark Steinberg ise Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.



Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

