Somali'de korkunç patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hamarweyne ilçesindeki karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.



İlk belirlemelere göre patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.



Yaralananlar olduğu bildirilen patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.



Henüz hükümetten saldırıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Saldırıyı üstlenen olmazken ülkede, sık sık kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerini bombalı saldırılarla hedef alan terör örgütü Eş-Şebab'tan şüpheleniyor.







