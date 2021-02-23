Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı

Bayraktar paylaşımına, 'Bu balinaları çok seviyorum... hani derler ya; yeme de yanında uç... o yüzden başka açıdan bir daha...' notunu düştü. BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, 'Heyecanla uçmayı bekliyorlar! Bayraktar #AKINCI PT-1 Bayraktar #AKINCI PT-2 Bayraktar #AKINCI PT-3 Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerine yer verildi.









