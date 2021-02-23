Prens Philip hastanede kalacak!

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip Mountbatten için "Rahat ve tedaviye cevap veriyor." denildi.



Ancak Prens Philip'in enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmasının bir süre daha beklenmediği ifade edildi.



DOKTORUNUN TAVSİYESİ



Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.



2.ELİZABETH İLE PHİLİP AŞI OLDU



Hem 99 yaşındaki Dük hem de 94 yaşındaki Kraliçe, geçen ay Kovid-19 aşısı olmuştu. Philip aynı zamanda Yunanistan ve Danimarka Prensi ünvanını taşımaktadır.