Normalleşme takviminde son dakika! Okul ve kafeler ile hafta sonu...

Türkiye, korona sınırlamalarının kaldırılacağı 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemine ilk adımı atacak. Normalleşme rehberi dâhilinde her şehir kendine has verileri dikkate alarak normalleşmeye başlayacak. Salgının boyutuna yönelik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak dört kategori oluşturuldu.



İşte koronavirüs salgınında hafifleme sonrasında gerçekleştirilecek olan normalleşme takvimine ilişkin son dakika haberinin tüm ayrıntıları:



AY SONU HAZIRLANACAK, KRİTİK MADDELER;



Bilim Kurulu, ay sonuna kadar bu kategorilerin alt başlıklarını da hazırlayacak. Toplantılarda, yüz bin nüfusta 10 ve altı vaka varsa az bulaştırıcılık, 10-50 arası ise orta düzeyde bulaştırıcılık, 50-100 arası riskli, 100 ve üstü ise yüksek düzeyde bulaştırıcılık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi.



SON DAKİKA BÜTÜN ŞEHİRLERDE YÜZ BİNDE 10 BEKLENMEYECEK



Bütün şehirlerin yüz bin nüfusta 10 vakaya düşmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Şehirlerin karar almalarında sadece vaka sayılarının değil, o şehirdeki aşılama oranı, test-vaka oranı, hastane kapasitesi, 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu, ölüm oranları ve ağır hasta sayılarının da dikkate alınacağı ifade edildi. Normalleşmeye başlayan şehirlerin verileri (Aşılama, hasta sayısı, yoğun bakım kapasitesi, vaka sayıları gibi) 7 günlük ve 14 günlük periyotlarla takip edilecek.



50 ÜZERİ ŞEHİRLERDE DEVAM EDECEK



İlk etapta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması gündeme gelecek. Mart ortasından itibaren ise ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması hedefleniyor. Bilim Kurulundaki genel kanaat, özellikle yüz bin nüfusta 50 ve üstü günlük vaka çıkan şehirlerde, sınırlamalara devam edilmesi yönünde.



Ancak bu oran İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde biraz daha esnetilecek. Mart ayında yüksek bir aşılama seviyesine ulaşılacağı için normalleşmenin hızlanması bekleniyor.



GEÇİŞ KRİTERLERİ



Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart'tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.



HANGİ İLLER NORMALLEŞECEK? TAKVİMDE NEYE BAKILACAK?



Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.



İL İÇİ TAKİP BÖYLE İŞLEYECEK



İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.



HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM



Vatandaşlar, 'hava durumu' gibi gidecekleri ilin durumu ile pandemi seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda olacak. Değişimler, gerekirse bir haftalık, normalde 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak. Uzmanlar, yeni uygulanacak sistemin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini belirtiyor. Yeni sistemin haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi planlanıyor. Gelişmelere bağlı olarak, yaz aylarında yeni bir plan söz konusu olabilecek.



DÜNYADAKİ SEYİR



Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, dünyadaki vaka sayılarında özellikle son iki haftada düşme eğilimi görüldüğü ancak yine de mutasyonlar nedeniyle belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.



KARADENİZ VAKALARI DA KONUŞULDU



Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan toplantılarda Samsun ayrı bir başlık oldu. Samsun'da mutasyonlu virüse ilişkin verilerin yüksek çıkmasının nedenleri araştırılıyor. Mutasyonlu virüsün, son dönemlerde uçuş olmaması nedeniyle, bu bölgeye yaz aylarında gelen gurbetçilerden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Mutasyonlu virüsün kış ayları boyunca çoğalmış olabileceği yorumları yapılıyor. Türk tipi mutasyonlu virüs olup olmadığı da araştırılıyor.



Karadeniz illerindeki vaka sayısının yüksek olması ise hava sıcaklığına bağlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgede 20 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle, toplumsal hareketliliğin arttığı ve kış aylarında bunalan Karadenizlilerin kuralları dikkate almadığı yorumları yapılıyor.



KORONAVİRÜSTE NORMALLEŞME KURALLARI İL GENELİNİ KAPSAYACAK



Her ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlere, yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, tercihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına bakılması gerekecek.



Bir kişi seyahat etmek istiyorsa, kendi ilindeki kurallara göre takvim belirleyecek ve gideceği yerdeki kurallara tabi olacak. Ancak yaz döneminde ciddi yasaklar olmayacağı hesabıyla, bunun ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor. Bir ilde sadece merkez ilçe değil, diğer ilçelerde de aynı program uygulanacak. Ancak vaka sayısında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karantina uygulanacak. O zaman kurallar farklılaşabilecek.



Bakan Koca'nın son dakika açıklamasına göre, 100 binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, 100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100 binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve 100 binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.



Şehir bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek.



Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek