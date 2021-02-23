Mansur’dan İP’li vekile 107 milyonluk ihale!

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan ‘İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi' ihalesinin, Millet İttifakındaki ortaklarının sahibi olduğu firmaya bırakılması maşeri vicdanı yaralarken, Yavaş'ın oluruyla ihaleyi kapan İYİ Partili Yaşar'ın, TBMM KİT komisyonu üyesi olması da manidar bulundu.







CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Millet İttifakındaki ortaklarını adrese teslim ihalelerle beslediği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan ‘İstasyon caddesi alternatif yol projesi yapım işi” projesi İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık firmasına verildi.







4 firma katıldı



Toplam tutarı 107 milyon 29 bin lira olan ihale çeşitli ayak oyunlarıyla İYİ Partili Yaşar'ın firmasına adeta servis edildi. 4 farklı firmanın daha katıldığı ihalede kazanan tarafın İYİ Partili vekilin firması olması ise oldukça dikkat çekti. 107 milyon gibi astronomik bir tutarı tek kalemde yandaşlarına havale eden Yavaş'ın tavrı ise maşeri vicdanı yaraladı. Seçimlerden önce ‘yandaş kayırmaya son' diyerek kampanya yürüten Yavaş ve ekibinin göz göre göre yandaşlara ihale vermesi de tepkileri beraberinde getirdi.







Kul hakkı sömürücüsü



Öte yandan, Yavaş'ın açtığı firmayı kazanan İP'li Yaşar'ın, TBMM bünyesinde yaptığı görev de dikkat çekiyor. Yavaş'tan 107 milyon liralık kamu ihalesi alan Yaşar, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi vasfını da üzerinde taşıyor. Her fırsatta kul hakkından bahseden CHP'li Yavaş'ın, seçim ittifakındaki ortakları olan İYİ Partili isimlere ihale yağdırması ise gerçek yüzlerini gözler önüne seriyor.