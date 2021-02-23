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Kadıköy, Maltepe, Ataşehir derken kriz büyüyor! CHP'li Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP'li Kartal Belediyesi'nde de işçiler greve başladı.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 13:40
Kadıköy, Maltepe, Ataşehir derken kriz büyüyor! CHP'li Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerde işçiler kazan kaldırdı. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP'li Gökhan Yüksel'in başkanlığını yürüttüğü Kartal Belediyesi'nde de işçiler greve başladı.

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, 'Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız.' diye konuştu.

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, 'İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz.' dedi.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi

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