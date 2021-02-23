İşte İmamoğlu'nun basın özgürlüğü anlayışı!

Halk TV'deki işinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Clubhouse'un 'Halk TV'den nasıl kovulduk' odasında ilginç açıklamalarına devam etti.



İBB SANSÜR İÇİN 4 DEFA HALK TV'Yİ ARAMIŞ



Halk TV internet sitesinin editörlerinden Fırat Yeşilçınar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberi kaldırmak için 4 defa aradığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı metnin siteye girdiğini söyledi.



ISIYEL: İBB'YLE VE KADIKÖY'DEKİ İŞÇİ GREVİYLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE BİRÇOK HABERİMİZE SANSÜR UYGULANDI



İşinden çıkarılan Halk TV internet sitesinin editörlerinden Ali Isıyel de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu eleştirdi ve "İki aylık süreçte; başta İBB'yle ve Kadıköy'deki işçi greviyle ilgili olmak üzere birçok haberimize sansür uygulandı" ifadelerini kullandı.



19 Ekim 2020 tarihinde Halk TV internet sitesinde yer alan "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul'un pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetilmişti.



Halk TV; saat:21.15'te yayınladığı haberde toplu taşımada yaşanan yoğunluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmesi (İETT) bağlı metrolarda yaşandığını açıkladı ve metroda yoğunluğu gösteren fotoğraf yayınlandı. Aynı Halk TV; saat 23.39 yayınladığı haberde ise, toplu taşımadaki yoğunluğu iktidara bağladı!



Halk TV'nin; haberin başlığı ve içeriğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen baskılar üzerine değiştirdiği ifade ediliyor.











HALK TV: "METROLARDA BALIK İSTİFİ YOLCULUK YAPILIYOR"



Halk TV'de internet sitesinde yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetildi.



Halk TV'de saat:21.15'te yayınladığı haberde; metrolarda fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı, yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı ifade edildi.



Haberde; "İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor" ifadeleri yer aldı.



Halk TV'nin soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından saat:21.17'te yapılan paylaşımda "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" ifadeleri yer aldı ve otobüsteki yoğunluğu gösteren fotoğraf paylaşıldı.



HALK TV'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ELEŞTİRDİĞİ O HABER!



Halk TV'de yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde şöyle denildi:



"İstanbul'da toplu taşımada çekilen görüntü endişe yarattı. Fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde, salgının pik dönemindeyken yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı fotoğraflar görenleri paniğe sevk etti.



Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka ve hasta sayısında hükûmetin ayrıma gitmesine rağmen hasta sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Hastaların büyük çoğunluğunun İstanbul'da görüldüğü de konuşulanlar arasında.



Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlamasının gündeme geldiği bugünlerde İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor."



HALK TV HABERİN BAŞLIĞI VE İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ



Halk TV; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiği haberin başlığı ve içeriğini 2 saat 22 dakika sonra değiştirdi.



Halk TV'nin soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından saat:23.39'da yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberin başlığı ve içeriğinin değiştiği, haberin "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" başlığıyla verildiği gözlendi.