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İstanbul'da korkutan görüntü! Karaya vurdular!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, İstanbul Boğazı’nda 1 günde 3 ölü yunus görüldüğünü belirtirken, ölümlere neden olanların en kısa sürede bulunarak, cezalandırılmasını istedi.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 17:35
İstanbul'da korkutan görüntü! Karaya vurdular!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı’nda sahile ’Tırtak’ türü 3 yunusun ölü olarak bulunmasının ardından İstanbul Boğazı’nda gece avlanan tüm balıkçı teknelerinin zan altında olduğunu söyledi. Doç. Dr. Tonay, şöyle dedi:

"Sabah saatlerinde Karaköy’de Kuleli ve Vaniköy’de ’Tırtak’ türü 3 ölü yunus karaya vurdu. Bu ihbarlar; İstanbul Tarım İl Müdürlüğü ve İSTAÇ’tan geldi. Ekibimizle birlikte Yenikapı’da 3 yunusu incelemeye aldık. İlk bulgularımız ölümlerin deniz ağlarından kaynaklandığı yönünde. Bunu karakteristik izlerden ve normal olmayan kanamalardan anlayabiliyoruz. ’Tırtak’ türü daha çok açık denizde görülüyor. Ölümler de büyük olasılıkla deniz göçü sırasında gırgır ağı ile yakalanmaları sonucu görüldü.

Bu tip olayların önüne geçmek için gırgır balıkçılığının önüne geçilmesi, yunus varsa bu faaliyetin durdurulması veya ağda yunus varsa bunların dışarı çıkmalarını sağlamak gerekir. Hayvanlar çok sağlıklı yeni beslenmişler. Ağızlarında balıkvar. 6-12 saat önce öldüklerini düşünürsek 22 Şubat sabaha karşı 21 Şubat akşamı ava çıkan tüm gırgır tekneleri zan altındadır. Bunların tespit edilerek yakalanmasını istiyoruz. Vatandaşlardan da buna şahit olanların ihbarda bulunmasına yönelik çağrı yapıyoruz. İstanbul Boğazı gibi daracık göç yolunda artık bu tür endüstriyel balıkçılığı sınırlamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum; 3 ’Tırtak’ cinsi yunusun ölüm nedeni ağda boğulmadır, kurşun yarası bulunmamaktadır."

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