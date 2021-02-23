Ege'de Yunanistan tacizi: 4 Yunan F-16'sı Kuzey Ege'deki Çeşme Gemisi'ni taciz etti

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.



Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.