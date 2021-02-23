Ege'de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.15'te İzmir'in Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.58 km. olarak açıklandı.



Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken derinliğini 10.8 km. olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin veriler şöyle;





