Çılgın Sedat'ın evi yandı!

Çılgın Sedat’ın saray yavrusu evi yandı. Kameralara yansıyan görüntülerde evin her odasının kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Çılgın Sedat'ın saray yavrusu evi yandı. Kameralara yansıyan görüntülerde evin her odasının kullanılmaz hale geldiği görüldü. Uğraştım didindim yaptırdım dediği evinin yandığını gören Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti. Yanan evinin odalarını gezen Çılgın Sedat, “Hiçbir şeyim kalmamış” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Çılgın Sedat, oğlunun yanmış yatağının başında hıçkırıklara boğuldu.