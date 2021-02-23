Cem Gürdeniz'den Yunan tacizi yorumu

Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Öte yandan uzmanlarda gelen ilk yorumlar da dikkat çekti. 'Mavi Vatan' kavramını ilk öne süren isim Cem Gürdeniz katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



“Birileri Atina'ya bunu sufle ediyor. Araştırma yapan geminin böyle saçma sapan, boyundan büyük bir güç gösterisiyle taciz edilmesini başka şekilde ifade edemem. Yunanistan başkalarının dediğiyle iş yapar.

Şu an o geminin yaptığı işler, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i, Barbaros'u kamuoyu duyuyordu. Bu gemilerin yaptığı, ülkelerin egemen haklarına yönelik. Kıta sahanlığı vatanınızın bir parçası gibidir. Çeşme gemisinin yaptığı ise su ile ilgili bir iş. 11 Kasım 1976 Bern mutabakatına aykırı bir şey değil. Onlar da yapıyor. Bunu bahane edip üzerinde savaş uçağa uçurmaları kesinlikle büyük bir tırmanmayı yaratma, Türkiye'nin dikkatini Ege'ye çekme ve Doğu Akdeniz'den uzaklaştırma olarak değerlendiriyorum.”