Beklenen haber geldi: Normalleşme müjdesi...

Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme dönemine geçmeye hazırlanırken, ekonomi yönetimi de reform adımları için yoğun bir mesai yürütüyor. Esnaf, işçi, işveren kesimi ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasasının pandemi sonrası döneme hazır olması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Elvan, bugüne kadar destek mekanizmalarını devreye alan hükümetin esnafı yalnız bırakmayacağını vurguladı. İşte Bakan Elvan'ın son dakika açıklamaları;



ESNAFI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün sırasıyla TESK, TİSK ve Türk-İş başkanları ve beraberindeki heyetlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Elvan, işçi, işveren, esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini tek tek dinledi.



TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyetle görüşen Bakan Elvan, esnafın pandemi sürecinden ne denli etkilendiğini bildiklerini belirterek, 'Esnaf kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız' dedi.



Bakan Elvan, TİSK yönetimiyle ekonomik reform gündemi ve işgücü piyasasının Kovid-19 sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetle görüşmesini değerlendiren Elvan, 'Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz' diye konuştu.



ESNAF HİBE VE KİRA DESTEĞİNDE UZATMA İSTEDİ



TESK Başkanı Palandöken görüşmede normalleşme sürecinde kira ve hibe desteğinin sürmesini talep ederken, Perakende Yasası'nı düzenleyen tasarıya katkı sunmayı istediklerini dile getirdi. Palandöken, desteklerin kapsamının genişletilmesinin, ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkânı, prim, vergi, fatura ödemelerinin de bir yıl faizsiz ertelenmesinin esnafı rahatlatacağını söyledi. Bakan Elvan, görüşmelerde her bir talebi not aldırarak, bürokratlardan üzerinde çalışılmasını istedi.



EMEKÇİLER GÖRÜNMEYEN KAHRAMAN



TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle görüşmesini değerlendiren Bakan Elvan, fabrikalarda alın teri döken emekçilerin pandemi döneminin görünmeyen kahramanları olduğunu söyledi. Elvan, 'Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık, heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum' dedi.



ATALAY: NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTMALI



TÜRK-İş Başkanı Atalay, görüşmede ücretsiz izin uygulamasının salgın döneminde işçilerin işsiz kalmasını önlemeye yönelik önemli ve faydalı bir düzenleme olduğunu ancak bazı işçilerin iradesi dışında ve onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle uygulamanın mağduru olduğunu söyledi.



Atalay, nakdi ücret desteği uygulamasının sendikal örgütlenme olmayan işyerlerinde özellikle kıdem süresi fazla olan işçilere yönelik bir tehdit unsuru haline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.



Atalay, nakdi ücret desteğinin en az asgari ücret seviyesine çekilmesinin isabetli olacağı mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, heyetlerle görüşmesinde birlikten kuvvet doğacağını, dile getirilen sorunlara ilişkin çalışılacağı mesajını verdi.