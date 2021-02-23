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Alman basınından Türk ekonomisine methiyeler!

Küresel piyasaları altüst eden koronavirüs salgını, dünya genelindeki etkilerini sürdürüyor. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a iftiralarla saldırarak Türk ekonomisini hedef alan CHP, Türkiye'nin pandemi dönemindeki ekonomik başarısını görmezden geldi. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Türkiye’nin kaydettiği ekonomik başarı grafiğini tam sayfa analizle okurlarına servis etti

Ekonomi / 23 Şubat 2021 Salı 16:32
Alman basınından Türk ekonomisine methiyeler!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Bir yıldır süren ölümcül salgında, 2009 küresel krizine göre dört kat daha fazla istihdam kaybı yaşanırken, ekonomistlerin yaptıkları açıklamalara göre istihdam piyasasında yaşanan derin kriz de etkilerini hissettiriyor.

Dünya genelinde birçok ekonomi devi, salgın sürecinde iflas bayrağını çekerken, Türkiye'nin izlediği ekonomik başarı grafiği, yabancı çevrelerde ses getirmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI KAYDETTİ"

Geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin başarısını kaleme alan yeni bir övgü yazısı, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'tan geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından art arda Türkiye ekonomisine ilişkin güven verici açıklamalar gelmeye devam ederken, "Türk Ekonomi Mucizesinin Nedenleri" başlıklı bir analizi manşetinde taşıyan Alman ekonomi gazetesi, Türk ekonomisinin pandemi sürecinde gösterdiği başarıdan övgüyle söz etti.



"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Türkiye ekonomisinin, 2020'de büyüyen dünyada üzerindeki birkaç ekonomiden biri olduğunun ifade edildiği analizde, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükselttiği bilgisine de yer verildi. Küresel ekonomide kaydedilen yüzde 4,3'lük düşüşün göz önüne alındığında, IMF'nin Türkiye için kaydettiği yüzde 1,2'lik büyümenin küresel ekonomi için olağanüstü bir gelişme olduğunu söyleyen Handelsblatt, kaydedilen pozitif adımların ardındaki nedenleri de kaleme aldı.

Alman gazete, pozitif büyümenin en büyük nedeninin, Türkiye'nin giderek gelişen potansiyel piyasa hacmi olduğunu kaydetti.

"ALINAN ÖNLEMLER EKONOMİ BÜYÜTMEYE DEVAM ETTİ"

Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılı adımlarının da büyümedeki payının büyük olduğunun belirtildiği yazıda, pandemiye rağmen Türkiye'nin aldığı sağlam sağlık önlemlerinin, turizmden gelen gelirleri korumaya yardım ettiği aktarıldı. Gıda sektörünün kapatılmasının, Türk ekonomisini kötü yönde etkilemediği belirtilirken, bu dönemde restoran ve kafeler için geçerli olan uzaktan servis politikasının, işletmeciler için kurtarıcı bir rol üstlendiğine de yer verildi.

Türk hükümetinin uyguladığı düşük faiz politikasının da büyüme sürecine katkı sağladığı detayına yer verilirken, Kasım 2020'ye kadar düşük seviye tutulan faiz oranının şirketleri yatırım yapmaya teşvik ettiği belirtildi.

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