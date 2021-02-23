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ABB teleferiği işletemiyor!

AK Parti döneminde günde 13 bin yolcu taşıyan teleferik CHP'li Mansur Yavaş döneminde günlük 6000 kişiye kadar düştü.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 16:43
ABB teleferiği işletemiyor!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yine yaptığı icraatlerle değil, yapamadıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ankara'nın gözde ulaşım araçlarından olan Teleferik Mansur Yavaş döneminde büyük sıkıntı yaşıyor. 

SEBEBİ YANLIŞ FİYAT POLİTİKASI

AK Parti döneminde günlük ortalama 13 bin kişiye hizmet veren teleferik şimdilerde günlük 6 bin kişiyi ancak görüyor. Vatandaşlara sorulduğundan ise Ankaralı artan fiyatları gösteriyor. Yanlış fiyat polikitası yüzünden vatandaşlar teleferiğe binemez oldu. CHP'li yönetimin yanlış politikaları yüzünden Ankara'nın bir cazibe merkezi daha kaderine terk edilecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan manzara CHP'li Yavaş yönetiminin Ankara'ya nasıl değer kaybettirdiğini gözler önüne serdi.



Öte yandan Teleferiğe aylardır bakım yapılmaması da vatandaşı çileden çıkarttı. Vatandaş ise ABB'ye tepkili. 



Mansur Yavaş

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