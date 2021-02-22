Virüste son durum!

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.





