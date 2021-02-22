Virüste son durum!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı.1 Mart itibarıyla geçilmesi planlanan kademeli normalleşme öncesi koronavirüs tablosundaki rakamlar endişe vermeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.