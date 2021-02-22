Meteoroloji uyardı! 4 ilde çığ tehlikesi...

Türkiye'nin batısı geçtiğimiz haftaya göre daha sıcak ve güneşli bir haftaya başlarken Doğu Anadolu'da ise soğuk ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 3, Muş'ta 2, Van'da 1, Bitlis'te sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.