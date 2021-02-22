Mavi Vatan 25 Şubat'ta başlayacak!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından biri olduğu belirtilerek, "Tatbikatın maksadı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, Görev Grubu seviyesinde temel harekât nevilerini denemek, Deniz Harekâtı ve Müşterek Harekât taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir" denildi.



87 GEMİ, 27 UÇAK 20 HELİKOPTER YER ALACAK



Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Su Altı Taarruz, Su Altı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından F-16, F-4 ve Havadan İhbar ve Kontrol uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından Arama Kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından, S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterin yer alacağı kaydedildi.



SUÜSTÜ VE HAVA SAVUNMA ATIŞLARI İCRA EDİLECEK



Tatbikatta ayrıca, İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekât alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacağı ve gerçek harekât ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları icra edileceği bildirildi.



