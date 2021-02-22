Mansur Yavaş elini neye attıysa israf etmiş!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir skandalla gündeme geldi.



Ulushaber'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BELKO, kentte konuşlandırdığı tezgahlarda meyve suyu satışı yapıyor, limonata, portakal, havuç, nar ve vişne suyu gibi ürünleri Vitamin Büfe’lerde Ankaralılar ile buluşturuyordu. BELKO’nun bu yıl Ocak ayında gerçekleştirdiği 40 bin KG’lık portakal satın alımı, hem alımdaki israfı hem de portakal suyunun Ankaralılar’a yüksek fiyatla satıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.











Mersin Hal’inde sıkmalık portakalın kilogramı 22 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 0.75- 1.50 TL. arasında seyrederken, Mansur Yavaş idaresindeki yönetim, davet ettiği bir firmadan kilosunu oldukça yüksek bir fiyata 3.70 TL.’ye satın aldı. Belediye, portakalın kilogramını fahiş fiyatla alırken doğal olarak da bu artışı, tüketicilere, Ankaralılar’a yansıttı. Pet şişelerde 200 cc’lik sıkma portakal, Vitamin Büfe’lerde 3 TL. gibi bir fiyata satılmaya başladı. Ankaralı, gerek sıkma portakalın satın alımındaki fahiş fiyat sonucu gerekse de bir tüketici olarak satın aldığı portakal suyundan dolayı iki kere mağdur edilmiş oldu.



Mansur Yavaş yönetiminin, 40 bin KG portakalı nakliye dahil en fazla 75 bin TL. gibi bir fiyata satın alması mümkünken, 148 bin TL.’ye satın alması aradaki savurganlığı, israfı öne çıkardı.