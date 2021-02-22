Gara'ya giden HDP'li köşeye sıkıştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de katıldığı canlı yayında Gara'ya giden HDP'linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söylemişti.



Açıklamaları ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlattı.



2019 HAZİRAN'DA ERBİL'E ÇIKIŞ KAYDI TESPİT EDİLDİ



Dirayet Dilan Taşdemir'i deşifre eden PKK üyesi M.U. ifadesinde 9 Haziran 2019 tarihinde özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod adlı isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde Özgür Çiya kod adlı, Arin Botan kod adlı ve Arin kod adlı isimli örgüt mensupları ile beraber Irak/Mahmur alanına geçtiğini anlatmıştı. Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e 'çıkış' kaydı olduğu ortaya çıktı.



M. U, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğu, herkesin yanında silah ve teçhizatlarının bulunduğu, Gare alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durdukları, bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği şahsın inerek kendi araçlarına bindiği, şahsın sivil kıyafetli, yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğu, kendisinin araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştığını başka bir konuşma olmadığı, yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına vardıklarında kendilerine hoşçakalın diyerek araçtan indiğini ve bu şahsı başka bir aracın aldığını belirtmişti.



Örgüt mensubu M.U.'nun 'Gara'da Dirayet Dilan Taşdemir'i gördüm' dediği tarih olan 9 Haziran 2019'da Türk Hava Yollarına ait uçakla saat: 01.06'da Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine yurtdışı çıkışı yaptığı, 5 gün bölgede kaldıktan sonrada 13 Haziran 2019 tarihinde de Erbil'den dönerek İstanbul Havalimanı'ndan yurda 'giriş' yaptığı tespit edildi.



Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili birçok PKK üyesi teröristin de ifadelerine SABAH ulaştı. Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensuplarından S.B ifadesinde, Dirayet Dilan Taşdemir'in 2009 yılında Diyarbakır'da KCK Ana Davasından dolayı tutuklandığını, 2014 yılında tahliye olduktan sonra HDP il binasına sıklıkla gidip geldiğini ifade etti.



Terörist ifadesinde, Dilan Dirayet Taşdemir'in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biri olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlendi. Örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dâhil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmeleri sağlandı. Bu sayede terör örgütü KCK-TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandı' dedi.



'DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KADROLU ÖRGÜT ÜYESİ'



U. isimli terörist ise Dirayet Dilan Taşdemir'in, PKK/KCK terör örgütü KCK-TM Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Taşdemir'in örgütün kadrolu mensubu olduğunu söyledi. Örgüt mensubu ifadesinde, Taşdemir'in 2009 yılı öncesinde Irak ülkesi kuzeyine illegal yolardan gittiğini, Kandil alanında kadın örgüt yapılanması tarafından verilen özgün kadın ideolojik eğitim devresinde bir dönem eğitimler aldığını söyledi.



'ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİ HDP'DEN ADAY YAPTIRILDI'



Terör örgütü üyesi ayrıca Taşdemir'in Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildiğini, milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptığını anlattı.