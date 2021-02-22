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Facianın eşiğinden dönülmüştü! Flaş çağrı!

ABD'de 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının felaketin eşiğinden dönmesinin ardından harekete geçildi. Ülkelerden de peş peşe yasak haberleri gelmeye başladı. Üretici Boeing'den de dünyaya çağrı geldi.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:57
Facianın eşiğinden dönülmüştü! Flaş çağrı!

nited Airlines’ın Denver Uluslararası Havaalanı’ndan (KDEN) kalkan Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış, Honolulu’ya giden uçaktaki panik anları yolcuların amatör kameralarına yansımıştı.

United Airlines, 24 adet Boeing 777 uçağını uçuştan çekti. Japonya da bu motora sahip uçaklara hava sahasını kapattığını duyurmuştu.


ABD Federal Havacılık Dairesi, incelemenin yalnızca Boeing 777'lerin bir kısmında kullanılan bu motorların pervanelerine odaklanılması gerektiğini açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerde motordaki iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar aldığı belirlendi.

BOEİNG'DEN AÇIKLAMA: UÇUŞLARI DURDURUN

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, havayolu firmalarından aynı tip motora sahip 777 model uçakların gerekli incelemeler yapılana kadar operasyonlarının durdurulmasını talep etti.

JAPONYA'DA DURUDURULUYOR

Japonya'da hava yolu firmalarına, ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.

İNGİLTERE HAVA SAHASINI KAPATTI

İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasının Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Japonya

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