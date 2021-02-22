Duş almak için banyoya girmişti...!!! Korkunç olay!

Gaziantep'te öğle saatlerinde yaşanan olay deyim yerinde ise kan dondurdu... Duş almak için banyoya giren Adile T., akrabaları tarafından baygın vaziyette bulundu. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin detayları...



HAREKET HALDE BULUNDU



Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Adile T. sabah saatlerinde duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca endişelenen yakınları kendisine seslendi. Cevap alamayan yakınları bunun üzerine içeri girdi. Adile T.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112'ye bildirdi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Adile T.'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK



Adile T.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın memleketi Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürerken Adile T.'nin kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.