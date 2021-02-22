Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseten paylaşım!

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.



Stadyuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum... 400 milyonluk bir yatırım, Binali Bey'in ısrarlarıyla yapılmış olan bir stadyum" dedi.







DURMAK YOK GOLLERE DEVAM!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından akşam saatlerinde Twitter hesabından Gürsel Aksel Stadı'nda topa vurduğu anları paylaştı.



Erdoğan paylaşımında, "Durmak yok, gollere devam" ifadelerini kullandı.





