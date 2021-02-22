CHP'nin yalanını TMO çökertti!

Son dönemde taciz-tecavüz skandalları ve parti içi istifalar ile adından söz ettiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yalan ve iftira siyasetinden bir türlü vazgeçmiyor.



BUĞDAY İTHALATI ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU



Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisine yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıp, Merkez Bankası rezervleri üzerinden kara propaganda girişimlerine soyunan CHP ve güdümündeki çukur medyasının 'buğday ithalatı' üzerinden yürütmeye çalıştığı yeni bir algı oyunu, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan istatistikler ile bozguna uğratıldı.









SARIBAL'IN YALANINA TMO'DAN İSTATİSTİKLERLE CEVAP!



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, yandaş Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin buğday ihracatı ile ilgili yalan-yanlış bilgiler verip, 'Türkiye buğday ithalatında Çin'i geride bıraktı' ifadelerini kullandı.



Sarıbal'ın bu açıklaması sosyal medyada büyük bir tepki uyandırırken konuya ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklama yaptı.



Sputnik Türkiye'ye konuşan Ahmet Güldal, Türkiye'nin ithal ettiği buğdayın, un, makarna, bisküvi gibi ürünlerin üretiminde kullanıldığını belirtti.



'Un, makarna, bisküvi ihraç ediliyor; Türkiye yıllık yaklaşık bir milyar dolar net dış ticaret geliri sağlıyor'



Ahmet Güldal, 'Ülkemiz yıllık buğday üretim miktarı son 5 yılda ortalama 20,7 milyon ton, tüketim miktarı ise 19 milyon tondur. Genel itibarıyla ülkemiz buğday üretimi, tüketimimizi karşılamakta olup mamul madde ihracatı için iç piyasadan temin edilen buğdayın yanında ithalat da söz konusu olmaktadır' dedi.



İthal edilen buğdayın ise un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi mamul maddenin üretimi için kullanılarak ihraç edildiğini belirten Güldal sözlerini şöyle sürdürdü:



'Ülkemiz tarafından ithal edilen buğday, ihracatında dünyada üst sıralarda yer aldığımız un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi mamul maddenin üretimi için kullanılmaktadır. Dünya un ve bulgur ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız. 2016-2020 ortalamasını baz aldığımızda bu ticaretten ülke ekonomisine yıllık yaklaşık bir milyar dolar net dış ticaret geliri elde edilmektedir.'







'KOVİD-19'DAN DOLAYI BUĞDAY FİYATINDA ARTIŞ YAŞANDI'



TMO Genel Müdürü Güldal, Kovid-19'un son dönemde üretimi etkilediğini ifade etti. Bu duruma olumsuz iklim koşulları da eklenince bir miktar üretim azalması yaşandığını söyledi.



Güldal, 'Stokların takviye edilmesi nedeniyle buğday ihracatımız, miktar olarak son 2 sezonda ithalatın altında gerçekleşti. Yine de son iki sezon buğday dış ticaretinde ülkemiz değer olarak sırasıyla 340 milyon dolar ve 436 milyon dolar fazla verdi' diye konuştu.



'Kıyaslamanın aynı tarihler baz alınarak yapılması gerekiyor'



'2020-2021 sezonunda hasat öncesi 4 Mayıs 2020 tarihinde alım fiyatlarımızı açıkladık ve bu fiyatlar üzerinden de iç alımlarımızı gerçekleştirdik. Ardından farklı zamanlarda yapılan bir dizi dış alım ile stoklarımızı takviye ettik. Bizim alım fiyatı açıkladığımız tarihte, buğday fiyatlarını bir önceki seneye göre yüzde 22, arpa fiyatlarını ise yüzde 24 artırarak açıkladık. Bu tarihte yurtdışı ekmeklik buğdayın ton fiyatı 213 dolarken biz, bu miktara 235 dolar yani 22 dolar daha fazla verdik.'



'DOĞRU BİR KIYASLAMA DEĞİL'



TMO'nun alım fiyatları ile yurtdışı alım fiyatları arasında bir kıyaslama yapılacak ise bu kıyaslamanın aynı tarihler baz alınarak yapılması gerektiğini özellikle vurgulayan Güldal, 'TMO'nun 10 ay önce açıkladığı fiyatlarla bugünün fiyatlarının kıyaslanması, doğru bir kıyaslama değildir' dedi.